Covid-19 en Espagne: les tests de dépistage en rupture de stock avant Noël

À l’approche des fêtes, de nombreux Espagnols se ruent sur les tests de dépistage du Covid-19. À Madrid, impossible de faire un test, que ce soit dans les laboratoires privés, assaillis, ou dans les centres de santé primaires, débordés. Les pharmacies, elles, sont en rupture de stock. L'Espagne est passée en quelques semaines d’un taux d’incidence de 100 à presque 500. Avec les fêtes, les autorités sanitaires craignent que le variant Omicron n'aggrave le niveau de contagion.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

À seulement une poignée de jours de Noël, la situation se complique face à la pandémie de Covid-19 en Espagne. Alors que beaucoup de personnes cherchent à se faire dépister, trouver des tests est devenu un chemin de croix dans la capitale, voire même dans certains quartiers une chose impossible. Pharmacienne près de la Gran Via, le cœur commercial de Madrid, Belen Rodriguez est comme bien d’autres en rupture de stock.

« Nous sommes sans réserves, confie-t-elle. Il y a tellement de consommation que toutes les prévisions ont été dépassées. Je ne sais pas ce qui s’est passé vraiment, mais c’est un désastre. Il n’y a aucun test disponible. On est un peu comme au début de la pandémie, lorsqu’on était en rupture de masques. Eh bien aujourd’hui, c’est la même chose pour les tests. »

Le gouvernement ne veut pas prendre imposer plus de restrictions

L’inquiétude se lit donc sur les visages. Devant les laboratoires privés, des files d’attentes impressionnantes se forment pour faire un test antigénique juste avant les repas de Noël. Dans les rares pharmacies qui disposent de tests, ceux-ci viennent d’augmenter de 5,50 euros à 7,90 euros. Et les tests PCR coûtent autour de 100 euros.

De toute façon, beaucoup d'Espagnols expriment de la méfiance, comme Magdalena, retraitée : « Les tests antigéniques ne sont pas la panacée, et en plus, ils ne sont pas fiables. Ce que les gens devraient faire serait de ne pas aller aux repas de Noël et ne pas se réunir en famille. On devrait prendre soin les uns des autres. »

Quant au gouvernement de Pedro Sanchez, il se refuse pour l’instant à prendre des mesures plus restrictives. C’est un risque assumé, a t-il reconnu.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne