La Finlande démarre son réacteur nucléaire EPR avec douze ans de retard

Avec douze ans de retard, la Finlande démarre enfin son réacteur nucléaire EPR. C'est la première fois depuis quinze ans qu'un réacteur nucléaire démarre en Europe. L'entreprise de production d'électricité finlandaise Teollisuuden Voima Oyj (TVO) a annoncé - dans la nuit - la mise en route de ce réacteur dernier cri. Ce n'est que le troisième EPR à entrer en service dans le monde.

Publicité Lire la suite

Un EPR (Evolutionary Power Reactor), c'est un réacteur nucléaire à eau pressurisée de troisième génération. L'idée est née après la catastrophe de Tchernobyl de la volonté de Areva et Siemens, deux entreprises européennes. Elles avaient deux objectifs : le premier était de concevoir un réacteur plus sûr. L'EPR est doublement protégé. À l'intérieur, par une structure étanche de béton et d'acier. Et à l'extérieur par un dôme en béton armé. Le second objectif, c'est de disposer d'un réacteur plus performant, avec une capacité de production d'électricité nettement supérieure à celle d'un réacteur classique (1 650 MW contre 1 450 MW pour de précédents réacteurs français ou allemands).

Le troisième EPR

L'EPR finlandais est le troisième a être mis en service après les deux réacteurs de la centrale de Taishan en Chine. Il sera raccordé au réseau électrique dans quelques semaines. Pour le moment, il ne fonctionne qu'à un tiers de ses capacités. La production électrique devrait atteindre un niveau normal en juin 2022.

Envolée des coûts

Ce démarrage intervient avec douze ans de retard. Des problèmes de construction et de fiabilité en sont la cause. Au bout du compte, il coûte neuf milliards d'euros, c'est trois fois plus que ce qui était prévu. Il n'est pas sans rappeler l'EPR français de Flamanville (Manche). Les travaux ne sont toujours pas terminés après dix ans de retard et un coût multiplié par six.

► À lire aussi : Construction de nouveaux EPR en France: Emmanuel Macron relance la guerre nucléaire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne