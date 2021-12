En Turquie, les entreprises en souffrance face à l'instabilité monétaire

En Turquie, la monnaie dégringole et le pays s’enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Les commerçants et entrepreneurs, habituellement assez discrets, sortent désormais de leur réserve et critiquent ouvertement les choix monétaires du président Erdogan.