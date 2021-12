Face au durcissement de la politique migratoire grecque, les ONG se disent en difficulté

En Grèce, le durcissement progressif de la politique migratoire, rend parallèlement de plus en plus difficile le travail de nombreuses ONG. Conséquence indirecte, ce mercredi 22 décembre, une grève touche le Conseil grec pour les réfugiés, une ONG, dont plusieurs dizaines d’employés sont sur le point d’être licenciés.

Avec notre correspondant à Athènes,

Cette grève touche l’une des principales ONG grecque d'aide aux réfugiés. Sa raison principale, outre des conditions d’emploi régulièrement précaires, c’est le licenciement imminent de 40 employés d’ici la fin de l’année. Le Conseil grec pour les réfugiés est une organisation née dès la fin des années 1980, dont l’objectif est la défense des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile.

En Grèce, le contexte devient de plus en plus compliqué pour les ONG qui viennent en aide aux migrants et c’est notamment en raison de la baisse de leurs financements. C’est une réalité qui est notamment symbolisée par, disons, un certain retrait en Grèce, du Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU, le HCR, au profit des autorités grecques. Le HCR a joué ici un rôle très actif, un rôle même opérationnel à partir de ce qu’on a appelé la crise migratoire, c’est-à-dire l’afflux massif de réfugiés à destination de l’Europe, notamment via la Grèce, en 2015 et 2016.

Parmi ses activités, le HCR a donc notamment participé au financement d’un certain nombre d’ONG en Grèce, qui travaillent en lien avec les réfugiés. Un représentant du HCR récemment rencontré sur l’île de Lesbos disait que face à l’urgence, le HCR est allé à l’époque jusqu’à se substituer en partie à l’État grec. Mais maintenant que la situation est considérée « stabilisée », Athènes reprend la main et les financements qui transitaient du HCR à destination des ONG, ont été progressivement redirigées à partir de 2017.

Les financements se réduisent

Aujourd’hui, certaines ONG voient donc leur financement se réduire, ce qui explique en partie les vagues de contrats non renouvelés ou de licenciements, comme celle qui touche à présent le Conseil grec pour les réfugiés. Mais la situation dépasse largement cette seule organisation. Une avocate croisée, là encore à Lesbos, me confiait que beaucoup de ses connaissances qui travaillent, sur l’île, pour des ONG étaient aujourd’hui à la recherche d’un nouvel emploi.

La pression sur les ONG en Grèce est aussi incarnée par un procès, où 24 humanitaires se retrouvent notamment accusés de « trafic d’êtres humains » après des opérations de sauvetage de migrants. Ce procès, qui s’est ouvert brièvement à la mi-novembre a immédiatement été ajourné pour des raisons de procédures et la prochaine session, encore à confirmer, pourrait avoir lieu vers le printemps. En tout état de cause, ce ne sera pas un procès court.

Un avocat qui est partie prenante dans ce procès indiquait que la procédure prendrait certainement des années. Qu’importe, le plus important ici, semble le message politique destiné à l’ensemble des volontaires et des ONG qui viennent en aide aux demandeurs d’asile et aux migrants, et ce message est simple : « Tenez-vous en retrait ! »

