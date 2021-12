La Commission européenne lance une procédure d'infraction contre la Pologne

Cette procédure fait suite à la décision du tribunal constitutionnel polonais de considérer le droit européen inférieur au droit polonais, après la condamnation des réformes du système judiciaire polonais par la Commission européenne.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

La Commission européenne avait prévenu qu’elle utiliserait tous les outils à sa disposition pour répondre à cette attaque en règle contre l'un des fondements même de l’Union. Elle a décidé de sortir l’artillerie lourde. Pour elle, le tribunal constitutionnel polonais contrevient aux principes généraux du droit européen : son autonomie, ses effets, sa primauté et son application uniforme.

► À écouter aussi : Pourquoi les autorités polonaises défient l'Union européenne sur la question du droit ?

Les décisions de juillet et octobre de ce tribunal constitutionnel contredisent aussi un autre principe fondamental, à savoir le caractère contraignant des décisions de la Cour de justice de l’UE. En outre, les décisions de ce tribunal battent en brèche le traité européen, qui garantit le droit à la protection judiciaire. Et non contente de traîner la Pologne devant la Cour de justice de l’UE pour un ensemble de motifs déjà très conséquents sur le fond, elle rajoute aussi douter gravement de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal constitutionnel polonais.

La Commission européenne dénonce l’immixtion du politique et affirme en quelque sorte que cette institution ne répond plus aux critères européens qui définissent un tribunal. Pour Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, la décision de la Commission européenne montre « que la tendance au développement du centralisme démocratique (...) de Bruxelles progresse malheureusement, mais il faut y mettre un terme ».

