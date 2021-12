Russie: une loi controversée élargit les pouvoirs de la police

La police arrêtant un manifestant à côté de la Cour suprême de Russie à Moscou, en novembre 2021 (Image d'illustration). AP - Denis Kaminev

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le président Vladimir Poutine a signé cette loi, qui a été votée, et qui élargit les pouvoirs des policiers. En Russie, il n’y a plus besoin de mandat pour fouiller un véhicule et perquisitionner une maison.