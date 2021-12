Royaume-Uni: une étude assure que le variant Omicron est moins dangereux que le variant Delta

Les nouvelles mesures en Europe contre le variant Omicron

Devant l’envolée du nombre de cas, les pays européens réagissent en ordre dispersé, avec des mesures de précaution prises à l’approche des fêtes.

Face à la menace Omicron, l’Espagne choisit d’imposer de nouveau le port du masque à l’extérieur. Une mesure temporaire, précise Madrid qui laisse aux régions espagnoles la possibilité d’ajouter d’autres mesures de restriction. La Catalogne, région très fréquentée à l’époque des fêtes, a ainsi décidé de rétablir un couvre-feu nocturne, et de limiter la fréquentation des restaurants, des lieux sportifs et de loisirs.



En Grèce, le port du masque est de nouveau obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur. Dans les transports et les supermarchés, le gouvernement préconise même de porter deux masques l’un sur l’autre ou un masque de type FFP2.



De son côté, l’Italie annule la tenue des concerts et des festivités pour le Nouvel An et envisage de rendre de nouveau obligatoire le port du masque en extérieur.

Au Royaume-Uni, l’Écosse annonce la fermeture partielle des discothèques après avoir annulé, elle aussi, les évènements publics, prévus pour la fin de l’année.



Enfin en France, le président Emmanuel Macron demande à ses concitoyens de multiplier les tests à l’approche des fêtes pour se protéger les uns les autres. La France parie sur la vaccination pour endiguer la progression de l’épidémie : un passe sanitaire pourrait être adopté courant janvier, afin d’inciter les non-vaccinés à franchir le pas.