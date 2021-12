Ukraine: Vladimir Poutine juge «positives» les premières réactions américaines

Lors de sa longue conférence de presse annuelle face aux médias locaux et étrangers, le président russe s'est montré moins véhément que ces derniers jours en évoquant le bras de fer avec Washington et la menace d’invasion de l’Ukraine.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri et Anastasia Becchio, du service International de RFI

Face à la presse ce jeudi, Vladimir Poutine a jugé « positives » les premières réactions américaines aux exigences russes pour résoudre la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine, qui fait frémir l'équilibre sécuritaire européen issu de la Guerre froide.

La Russie a proposé deux traités, l'un aux États-Unis, l'autre aux pays de l'Otan, pour bannir tout élargissement de l'Alliance atlantique, notamment à l'Ukraine, et la fin de toute activité militaire occidentale à proximité des frontières russes.

« À quoi devons-nous nous préparer ? », a demandé une journaliste de NTV au président russe. « La Russie se concentre », a répondu Vladimir Poutine. Le président russe répète ses conditions - plus aucun élargissement de l’Otan vers l’Est - et continue d'attribuer la responsabilité de la crise aux Occidentaux qui ne tiennent pas leurs promesses et à l’Ukraine qui refuse, selon lui, de mettre en œuvre les accords de Minsk.

«Ils nous ont trompé d’une façon grave ! »

« On nous avait dit dans les années 1990 qu'il n’y aurait pas d’élargissement, pas d’un seul pouce, vers l’Est, a ainsi déclaré le président russe. Et qu’ont fait les Occidentaux ? Ils ont triché. Triché ! Ils nous ont trompé d’une façon grave ! Cinq vagues d'expansion de l'Otan… Et voilà qu’en Roumanie et en Pologne, des systèmes militaires apparaissent… Donc comprenez moi bien, ce n’est pas nous qui menaçons quelqu’un ! Ce sont eux qui nous disent : "l’Ukraine va entrer dans l’Otan". Et donc il y aura des missiles dans ce pays aussi. Ce n’est pas une simple adhésion à l’Otan, mais aussi des bases bilatérales et des missiles. Voilà de quoi il s’agit ! »

Cette remarque intervient deux jours après que l'homme fort du Kremlin a menacé l'Occident de « mesures militaires et techniques », si ses revendications n'étaient pas acceptées. Ses exigences, lourdes de conséquences pour l'architecture sécuritaire européenne, ont été jugées « inadmissibles » par de nombreuses voix occidentales.

Le président russe est suspecté de préparer une invasion de l'Ukraine, une ex-république soviétique désormais pro-occidentale dont une partie du territoire, la Crimée, a déjà été annexée par la Russie en 2014. Plus de 100 000 soldats russes seraient déployés à la frontière.

« Zelensky est tombé sous l’influence d’éléments radicaux, de petits nazis »

Vladimir Poutine a rejeté ces accusations, mais a noté jeudi que la politique anti-russe de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux, notamment dans le cadre de la guerre contre des séparatistes pro-russes dans l'Est ukrainien, constituaient une menace pour Moscou.

« On doit penser à notre sécurité, pas seulement pour aujourd'hui, ni pour demain, a-t-il martelé. Nous ne pouvons vivre en regardant au-dessus de notre épaule en se disant : que va-t-il se passer ? quand vont-ils cogner ? »

Vladimir Poutine a également égratigné son homologue ukrainien, en affirmant qu’« au lieu de répondre à la demande de paix, le président Zelensky est tombé sous l’influence d’éléments radicaux, de petits nazis ».

Porte ouverte

Quant aux Occidentaux, ils ont voulu, selon lui, créer en Ukraine, une « anti-Russie » : « Nous ne pouvons pas vivre en regardant constamment derrière nous en attendant qu’on nous tape dessus », a-t-il avancé. À plusieurs reprises, Vladmir Poutine a répété que l’élargissement de l’Otan était pour lui inacceptable. Il veut la garantie que ça n’arrivera pas et il la veut, a-t-il dit, « maintenant, pas dans 10 ans ». « Est-ce que nous avons déployé des missiles près des frontières américaines ? Ce sont les États-Unis avec leurs missiles qui sont venus jusqu'à la porte de notre maison. »

Pour autant, Vladimir Poutine laisse la porte ouverte et évoque les discussions prévues à Genève début janvier. « Nous voyons une réaction positive. Nos partenaires américains nous disent qu'ils sont prêts à commencer cette discussion, ces négociations », a concédé le président russe, précisant un peu plus tard que tout dépendrait du résultat de ces discussions.

« Tous les projets de développement d'infrastructure, de politique sociale, de santé... rien de cela n’aura de sens si nous entrons en guerre, a-t-il ajouté. Ce n'est pas notre choix, ce n'est pas ce que nous voulons, et c'est pour ça que j'ai répondu positivement au président Biden qui a proposé de nommer des représentants pour mener des conversations sur des questions de stabilité stratégique. Il est clair que la stabilité est un des éléments importants. Nous devons comprendre comment notre sécurité va être assurée. »

On va donc entrer tout début 2022 dans le fond du sujet. Une forme de statut, de neutralité pour l’Ukraine est-elle acceptable ? La tension est redescendue mais sur le fond, rien n’est résolu.

