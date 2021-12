À la Une: dans les Balkans, investissements et pollution made in China

Des représentants officiels chinois lors d'une cérémonie de reconstruction d'une ligne ferroviaire entre Budapest et Belgrade, un projet majoritairement financé par la Chine, en 2017.

Publicité Lire la suite

L'air est irrespirable, les sources d'eau se tarissent et le sol bouge tellement que les maisons se fissurent. Depuis le rachat des mines de cuivre de Bor, dans l’est de la Serbie, par le groupe chinois Zijin fin 2018, l'activité a explosé, la pollution aussi. Les riverains se mobilisent mais se heurtent au mur des autorités.

La Chine est en effet devenue le principal investisseur étranger dans les Balkans. Tout a peut-être commencé par le rachat du port du Pirée, quand la crise ravageait la Grèce. Depuis 2009, Pékin n'a pas arrêté d'avancer ses pions dans les Balkans, en toute opacité. Tour d'horizon, de l'Albanie à la Bosnie-Herzégovine, en passant par la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie, le terrain de jeu favori de Pékin.

La crise de la Republika Srpska perdure en Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine, quant à elle, ne sort pas de la crise provoquée par les velléités sécessionnistes de la Republika Srpska. L'Allemagne voudrait sanctionner Milorad Dodik, mais Viktor Orbán s'oppose à toute sanction européenne contre la Republika Srpska. Mieux encore, la Hongrie va remettre un chèque de 100 millions d'euros à l'entité serbe-herzégovine de ce pays toujours divisé.

Dans le même temps, le pays s'enfonce toujours plus dans la crise économique, après deux ans de pandémie. Cet hiver, le prix des matières premières et la facture énergétique s’envolent. Deux salaires ne suffisent plus pour couvrir les dépenses vitales d’une famille. Reportage à Mostar.

En Herzégovine, dans le sud du pays, les cicatrices de la guerre ont toujours du mal à se refermer. Condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité par le TPIY, le criminel de guerre croate Mladen Naletilić « Tuta » a été enterré mardi dans son fief de Široki Brijeg. Durant la guerre, il avait semé la terreur parmi les populations non-croates d'Herzégovine.

Baisse des dépistages du VIH en Roumanie

C'est l'un des dommages collatéraux de la pandémie. Depuis le printemps 2020, les dépistages du VIH ont dramatiquement baissé en Roumanie et les malades ont moins accès aux hôpitaux, surchargés, et aux traitements. Sans parler de la stigmatisation sociale, qui complique encore un peu plus le quotidien des personnes séropositives.

Alors que les premiers cas du variant Omicron sont signalés dans les Balkans, les pays de la région sortent à peine de la tornade dévastatrice provoquée par son prédécesseur Delta. Tous les pays d'Europe de l'Est sont réfractaires à la vaccination, avec des « records » battus en Bulgarie, en Roumanie ou en Ukraine. À qui la faute ? À l'héritage du socialisme, ou bien aux trente années de « transition » qui ont dévasté les services publics de santé et imposé l'individualisme comme valeur suprême ? Le portail de gauche Bilten analyse ce phénomène.

Bojan Zulfikarpašić a grandi dans le Belgrade des années 1970-80, au sein d'une famille originaire de Bosnie-Herzégovine. Installé en région parisienne depuis 1988, le pianiste au jeu incisif, et inspiré par ses racines balkaniques, se fait vite adopter par la fine fleur du jazz français. Rencontre avec un artiste qui n'aime ni les étiquettes ni les frontières.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne