Covid-19: la Grèce instaure de nouvelles restrictions dont le retour du masque dans la rue

En Grèce, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les autorités viennent d’imposer une nouvelle série de mesures pour lutter contre le Covid-19 et la diffusion du variant Omicron. Le port du masque est ainsi à nouveau obligatoire dans la rue.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

En parallèle du port du masque obligatoire dans la rue, dans les transports en commun et les supermarchés, les Grecs sont à présent sommés de porter deux masques superposés ou alors un masque KN95, celui en forme de bec de canard. Par ailleurs, dès la mi-janvier, la vaccination des plus de 60 ans deviendra obligatoire, sous peine d’une amende mensuelle.

À deux pas d’un petit marché de Noël du centre d’Athènes, deux chauffeurs de taxi font une pause cigarette en pleine rue. Malgré les nouvelles mesures tout juste décrétées, aucun d’entre eux ne porte de masque. Léonidas, qui préfère n’indiquer qu’un prénom, aimerait qu’on le laisse tranquille et se dit opposé par principe aux règles en vigueur. Il décrit sa vision de la société grecque face au Covid-19, via le prisme de ses clients.

« Il y a deux catégories de passagers, explique Léonidas, les personnes âgées qui regardent les informations à la télévision et qui ont peur de tout. Puis, il y a les gens comme nous, qui ne sont pas focalisés sur le Covid-19 et qui continuent à vivre leur vie. »

►À lire: Covid-19: la Grèce démarre la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

Plus d'un tiers de la population n'est pas vaccinée

Un double masque sur le visage à la sortie d’un supermarché, cette infirmière explique porter le masque depuis environ deux ans entre 10 et 15 heures par jour : « La fréquentation des magasins va être très importante ces jours-ci et les gens vont aussi beaucoup se réunir dehors comme dedans, donc ces nouvelles mesures à propos du masque me paraissent nécessaires. »

En Grèce, où 35% de la population n’est pas vaccinée, le gouvernement l’a par ailleurs déjà annoncé, d’autres nouvelles mesures entreront en vigueur dès le début de l’année.

►À écouter: Covid-19: convaincre les antivax

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne