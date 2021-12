Face aux tensions avec la Russie, Mikhaïl Gorbatchev dénonce «l’arrogance» des États-Unis

Mikhaïl Gorbatchev regrette que la charte de Paris pour une nouvelle Europe proposant un modèle fondé sur la coopération et la prévention des conflits, adoptée en 1990 soit tombée aux oubliettes. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN

Le 25 décembre 1991, il y a exactement 30 ans, Mikhaïl Gorbatchev annonçait à la télévision sa démission du poste de président de l'URSS, entraînant la disparition du bloc soviétique et la fin de la guerre froide. Trois décennies plus tard, les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont on ne peut plus tendues. Pour Mikhaïl Gorbatchev l’origine de cette crise est à chercher du côté des États-Unis.