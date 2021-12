Génération post-soviétique: Vitalii Sych, quand la presse ukrainienne délaisse la langue russe

Suite de notre série sur la chute de l'URSS. Il y a trente ans, l’Union soviétique vit ses dernières heures. À tour de rôle, les Républiques socialistes soviétiques déclarent leur indépendance. Parmi elles, l’Ukraine, le 24 août 1991. La langue russe s’était largement imposée à Kiev et dans les grandes villes du pays, mais aujourd'hui, l'ukrainien connaît un renouveau sans précédent. Vitalii Sych, russophone de naissance, a piloté le passage en ukrainien de NV, le principal hebdomadaire du pays.

De notre correspondant à Kiev,

Journaliste politique de renom à Kiev depuis une vingtaine d’année, Vitalii Sych, rédacteur en chef de NV, est un Ukrainien paradoxal, qui va à l’encontre des clichés sur le pays. « L’ukrainien est ma troisième langue après le russe et l’anglais, mais je fais des progrès ! », s’amuse-t-il. C’est pourtant lui, un russophone de naissance et dont la langue quotidienne, à 46 ans, est le russe, qui a pris la décision il y a quelques mois d’arrêter d’imprimer en langue russe l’hebdomadaire de référence du pays pour basculer entièrement en ukrainien, à partir du numéro publié à l’occasion des 30 ans de l’indépendance de l’Ukraine, le 24 août dernier.

« Selon la loi, à partir du 1er janvier 2022, la presse devra être publiée sur le web ou imprimée dans les deux langues, avec un minimum de 50% d’ukrainien. Publier en ukrainien et en russe serait idéal, mais économiquement, c’est impossible, les coûts d’impression sont trop élevés et on a pris la décision radicale d’arrêter le russe, explique à RFI cette figure de la presse locale. J’ai demandé à la rédaction : vous pouvez écrire en ukrainien ? Répondez-moi honnêtement, pas juste par patriotisme de façade. La majorité m’a répondu oui. En fait, beaucoup de mes journalistes parlent ukrainien à la maison même s’ils écrivaient en russe au journal. Et quand on a consulté les abonnés, 80% ont soutenu notre démarche. »

Fondé en 2014, sur les cendres de Korrespondent, un hebdomadaire qui avait été racheté avant Maïdan par un oligarque proche du régime Ianoukovitch, Novoe Vremya, Nouveau Temps, s’est imposé comme l’hebdomadaire phare de la presse ukrainienne. Financé par un investisseur tchèque, NV a adopté une ligne éditoriale libérale, pro-démocratie, pro-européenne, mais farouchement indépendante des différents gouvernements en place. Partenaire de The Economist, il abrite certains des meilleurs reporters du pays, et on peut y lire toutes les semaines les longs éditoriaux soyeux de Serhiy Jadan, le romancier-rockeur vedette du pays, ou de l’historien de renom Yaroslav Hrytsak.

« Ukrainisation en retour »

Des esthètes célèbres de la langue ukrainienne, alors que depuis sept ans, NV continuait d’imprimer ses pages en russe, resté d’une certaine manière la langue de la presse, alors que l’ADN linguistique du pays est en train de changer en profondeur. Selon une étude récente, 78% des Ukrainiens considèrent l’ukrainien comme leur langue native ou leur langue de cœur, bien que le russe soit encore fortement présent dans l’est de l’Ukraine et dans les grandes villes du centre du pays. « Mais la plupart des russophones sont aussi ukrainophones et peuvent lire l’ukrainien. L’Ukraine est le seul pays véritablement bilingue en Europe, peut-être avec la Finlande », assure Vitalii Sych.

Selon lui, le nombre d’Ukrainiens parlant ukrainien a considérablement augmenté depuis 1991. « Grosso modo, 50% des Ukrainiens parlent ukrainien à la maison, 25% parlent ukrainien et russe, et 25% parlent russe, calcule-t-il. En 30 ans, le nombre d’Ukrainiens parlant uniquement ukrainien a augmenté de 15%. Les personnes éduquées en russe sous l’URSS disparaissent. On a perdu la Crimée et une partie du Donbass, des bastions russophones et les jeunes apprennent l’ukrainien à l’école et à l’université. Il y a eu une russification latente sous l’URSS, donc il y a une ukrainisation en retour. C’est un processus naturel et ça ne pose aucun problème : c’est le choix des gens. »

D’après Vitalii Sych, une dimension politique a forcément joué. « Depuis 2014, l’agression russe a eu un impact sur l’attitude des gens envers la langue russe, confirme-t-il. Il y a beaucoup de gens qui parlaient russe et qui ont fait le choix conscient de changer leur langue et de ne s’exprimer qu’en ukrainien, dès que la guerre a commencé. »

À la jonction de deux époques

Cela a été le cas de plusieurs membres de son équipe, il cite le cas d’une de ses journalistes, originaire de Kharkiv, la grande ville russophone d’Ukraine de l’Est, qui a arrêté de parler russe à sa mère du jour au lendemain. « Le russe reste la langue de communication de notre rédaction, des conférences de rédaction, mais on parle de plus en plus ukrainien », poursuit Vitalii.

Quadragénaire, Vitalii Sych estime être à la jonction de deux époques. Le journaliste est né à Vinnytsia, dans l’ouest du pays, dans une famille russophone, avec des origines polonaises. « Dans les années 1980, dans ma ville, il y avait seulement deux écoles secondaires ukrainophones et 35 en langue russe, se souvient-il. 1992 a été la dernière année durant laquelle on pouvait passer l’examen d’entrée à l’université en russe ou en ukrainien. Moi j’ai choisi le russe : je suis un représentant de la dernière génération éduquée en russe. » Désormais, de nombreux Ukrainiens éduqués en ukrainien, mais locuteurs du russe, décident de parler à leurs enfants… en ukrainien.

NV imprime à quelque 20 000 exemplaires toutes les semaines, mais sur le web, tous les articles sont publiés en deux langues. « 60% des lecteurs du site choisissent le russe, mais c’est 20% de moins qu’en 2014, indique Vitalii Sych. Par contre, sur le paywall, les gens qui paient du contenu et s’abonnent achètent de l’ukrainien. La demande sociale est forte. »

« Il n’y a pas de problème linguistique en Ukraine »

Sur Radio NV, l’antenne du groupe, 60% des contenus doivent être en ukrainien, bien que plusieurs talks, avec les animateurs vedettes Yuriy Matsarskiy et Ivan Yakovina, se fassent tout naturellement en russe. « Les invités peuvent quant à eux parler dans la langue qu’ils souhaitent », précise Sych, qui parle à la radio en russe.

« Bien sûr qu’il y a un peu de conflictualité, c’est naturel, mais je pense que l’ukrainisation est un processus doux qui correspond à la construction de notre État-nation : il faut bien comprendre que les russophones sont ukrainiens, ils ne sont pas russes », insiste fortement le manager. « En Europe de l’Ouest, on pense parfois qu’il y a un problème avec la langue ici, mais tout ça est lié à un des éléments-clés de la propagande russe qui matraque en permanence à la télévision d’État la théorie de la répression des russophones en Ukraine. Mais tout ça n’est qu’un mensonge. Il n’y a pas de problème linguistique en Ukraine et il y a plus de russophones que d’ukrainophones qui se sont battus à la guerre. »

Selon lui, le fait que de nombreux Ukrainiens privilégient désormais les contenus culturels en langue ukrainienne est « une façon de sortir de la sphère informationnelle russe » fortement influencée par la propagande illibérale du Kremlin. Mi-décembre 2021, un autre pilier de la presse ukrainienne a aussi sauté le pas : le magazine ELLE a basculé pour la première fois en 25 ans du russe à l’ukrainien. Un mouvement irréversible, selon Vitalii Sych, pour qui dans vingt ans, tout le monde ne parlera peut-être pas ukrainien en Ukraine, mais bien plus encore qu’aujourd’hui.

