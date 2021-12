La Lituanie secouée par une crise migratoire avec la Biélorussie

Lituaniens vendant des objets aux migrants derrière les clôtures du camp de réfugiés de Verebiejai, dans le sud de la Lituanie, en juillet 2021 (Image d'illustration). AP - Mindaugas Kulbis

Marielle Vitureau

Depuis cet été, la Lituanie est secouée par une forte crise migratoire. Il a accueilli plus de 4 000 migrants, principalement venus d’Irak et qui ont traversé la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie. Pour Vilnius, il s’agit d’une guerre hybride orchestrée par Alexandre Loukachenko pour se venger des sanctions imposées par l’Europe pour mettre fin à la répression en Biélorussie.