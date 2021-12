Russie: François Fillon entre au conseil d’administration du géant de la pétrochimie Sibour

François Fillon a intégré le conseil d’administration de Sibour, un géant russe de la pétrochimie. Après le groupe Zaroubejneft l’été dernier, c’est la deuxième grande entreprise russe dans laquelle entre l’ancien Premier ministre, qui pourrait écoper d’une peine de prison ferme dans une affaire d’emplois fictifs.

De notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

« François Fillon possède une expertise unique et une expérience approfondie de la gestion, de l’économie et des processus commerciaux qui aideront l’entreprise ». C’est en ces termes, dans les colonnes du site économique russe RBK, qu’une source anonyme a qualifié l’entrée de l’ancien locataire de Matignon au conseil d’administration de Sibour.

Le principal fabriquant russe de plastiques, caoutchoucs et autres dérivés d’hydrocarbures a l’intention de se focaliser sur un fonctionnement plus circulaire et compte sur François Fillon et ses réseaux pour optimiser ce processus. Le Français prend ainsi la place de Kyrill Shamalov. Un homme que les médias russes décrivent comme l’ancien gendre du président Vladimir Poutine et qui est appelé à d’autres fonctions.

François Fillon ne fait pas exception. L’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder et l’ex-cheffe de la diplomatie autrichienne Karin Kneissl, siègent également au conseil d’administration du pétrolier russe Rosneft. Des vecteurs d’influence considérables pour ces entreprises russes à l’heure où les relations entre Moscou et la plupart des chancelleries européennes sont dans une mauvaise passe.

