Brexit: face aux pénuries de main-d'œuvre, Londres assouplit ses règles d'immigration

Confronté à une pénurie de travailleurs depuis le Brexit, le Royaume-Uni assouplit ses règles d’immigration en allongeant la liste de métiers en tension qui donnent droit à un visa. L'agriculture manque de main-d'œuvre, mais l’urgence concerne le secteur des soins à la personne avec les aides-soignants et auxiliaires de vie.

Trente à quarante mille visas, d'une durée de six mois maximum, pourront être alloués à des travailleurs saisonniers venus de l'étranger pour répondre au manque de main-d'œuvre dans le maraîchage et l'horticulture. Cet assouplissement des règles durera jusqu'en 2024.

Moins d'un an après l'entrée en vigueur du Brexit, Londres ne cesse d'assouplir sa politique d'immigration de travail, le gouvernement a déjà proposé plus de 10 000 visas de trois mois dans l'industrie de la volaille et du transport routier.

Mais c'est dans le secteur des soins à la personne que le changement est le plus important et le plus durable.

Les visas alloués pour recruter des aides soignants et personnels de maisons de retraite ou auxiliaires de vie à domicile pourront aller jusqu'à cinq ans, renouvelables. Les travailleurs pourront venir avec leur famille et l'obtention du visa pourra être un premier pas vers une installation durable selon le ministère britannique de la Santé.

Le bureau de l'immigration avait recommandé que ces métiers soient ajoutés à la liste des secteurs en tension, c'est-à-dire en manque de personnel. Le gouvernement espère recruter des milliers de travailleurs. Ces mesures entreront en vigueur en début d'année prochaine.

