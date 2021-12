Génération post-soviétique: Arunya Ourbanova, nostalgique du passé, inquiète de l'avenir

Le 26 décembre 1991, l’URSS était officiellement dissoute, point final de la dislocation des régimes communistes en Europe de l’Est et dans une partie de l’Asie centrale. À l’occasion de ce trentième anniversaire, RFI vous propose une série de portraits de jeunes ayant grandi dans l’espace post-soviétique. Quelles sont leurs aspirations ? Que gardent-ils de l’héritage de cette période ? Au bord du lac Baïkal, Arunya Ourbanova voit son environnement se dégrader mais ne veut pas baisser les bras.

De notre correspondante à Moscou,

Un visage rond le plus souvent souriant, une voix douce et une détermination ferme. L’emploi du temps d'Ariouna Ourbanova pourrait donner le tournis : 39 ans, mariée, cette mère de deux enfants de 10 et 5 ans, travaille dans l’enseignement, crée des cours en ligne, mais est aussi pompier bénévole. Née à Moscou, puis partie avec sa famille quelques années avant la chute du Mur de Berlin à Oulan-Oudé, chef-lieu de la République de Bouriatie avec ses parents venus d’Irkoutsk (la ville d’en face sur les bords du lac Baïkal), elle garde quelques souvenirs contrastés mais plutôt positifs de l’Union soviétique.

Les immenses files d’attente devant les magasins par exemple : « On avait droit à trois gommes à effacer par personne, alors il fallait faire la queue plusieurs fois. Pour la boulangerie, nous les enfants nous mettions dans la queue après l’école. Comme ça, le soir, vers 18h, quand nos parents rentraient du travail, ils pouvaient nous rejoindre et acheter du pain. » Ariouna Ourbanova garde en mémoire les produits pas vraiment adaptés aussi, comme « les chewing gums soviétiques, les Belotchka [« écureuil », ndlr], carrés et durs, du goudron noir, impossible à mâcher ! Mais on était petits, on pensait que c’était cool de mâcher, alors on mâchait ! ».

L'amour du collectif

L’essentiel était pour elle ailleurs : « J’éprouve une grande nostalgie, raconte Ariouna Ourbanova, parce que c’était une période où nous étions très unis, si quelqu’un arrivait à acheter un paquet de pommes, tous les autres enfants le partageaient avec lui. On était presque une vingtaine d’enfants, ensemble des journées entières, très amis, on allait chez les uns et les autres, on cuisinait… On sortait dès le matin et on ne rentrait que tard le soir. C’était très drôle, notre enfance. Maintenant, aller cuisiner chez quelqu’un, partager des choses, je crois que ça ne se fait plus. »

Ce sens du collectif est pourtant au cœur de la vie adulte de cette mère de famille. Avant les grands incendies qui ont déclenché son engagement de pompier bénévole, Ariouna Ourbanova s’occupait déjà des plus fragiles dans sa ville : « Je collectais des vêtements, je les lavais, puis je les transportais, je les livrais, ça prenait du temps et ça mettait encore plus de désordre à la maison. Pourquoi je faisais ça ? Mais parce que je peux le faire ». Désormais, c’est dehors qu’elle passe son temps libre. Son mari ne dit rien « mais comprend », dit-elle, ses parents gardent les enfants, et elle passe des jours et des nuits à éteindre les feux de forêts ou de tourbières.

Intarissable sur l’avenir de la planète

Le déclencheur ? L’été 2015 et ses incendies ravageurs : « Nous étions au bord du lac Baïkal en vacances, j’étais alors enceinte de mon fils. Nous sommes sortis nous promener, et nous avons vu des flocons tomber du ciel. Ça ressemblait à de la neige, mais c’était de la fumée et des cendres qui tombaient. La fumée était tellement forte que même en ville, on ne pouvait plus respirer. Des villages entiers ont brûlé. »

Du choc à l’engagement, il a encore fallu trois ans, le temps de rencontrer, lors de recherches lancées après la disparition d’un garçonnet, les pompiers bénévoles du lac Baïkal. « Comme j’ai une voiture, j’ai participé à transporter des personnes qui aidaient aux recherches. Un des bénévoles que j’ai conduits était aussi pompier et il m’a parlé de leur activité. J’ai gardé le contact avec eux, puis ils m’ont invité à un stage. »

Depuis ces cinq jours de formation en camping, Ariouna Ourbanova n’a plus arrêté : non seulement elle participe été comme hiver à éteindre des flammes, mais cette mère de famille donne aussi des cours de prévention incendie dans les écoles : « C’est comme une petite graine qu’on plante maintenant pour faire grandir un vrai arbre : les enfants seront des adultes plus conscients. »

C’est pour elle que cette militante écologiste dépense son énergie – « comme ça mes journées ne servent pas à rien » –, mais surtout pour eux. « Chaque parent pense à l’avenir de son enfant. Quel air va-t-il respirer ? Est-ce qu’il pourra se promener au milieu de la nature ? Pourra-t-il vivre normalement sur Terre, sans équipement spécifique, si l’air devient très pollué ? Nous devons à nos enfants un avenir digne, qu’ils puissent admirer des prés verts, cueillir des baies et des champignons en forêt, sans la peur d’être contaminés ».

Intarissable sur l’avenir de la planète, Ariouna Ourbanova évoque déjà son nouveau combat : le recyclage des déchets. Le retour du tourisme qui se profile lui fait craindre une pression supplémentaire sur cette région sans grande usine de traitement.

