Le pape François appelle au dialogue et à l'écoute dans ses voeux «Urbi et Orbi»

Le pape François au balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome lors du Urbi et Orbi le 25 décembre 2021.

Le pape François a donné ses vœux de Noël au monde, depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre en milieu de journée, devant des milliers de fidèles rassemblés malgré la pluie.

Avec notre correspondante à Rome, Anna Kurian

Dialogue et écoute : c’est ce que le pape François a souhaité à l’humanité dans ses vœux de Noël aujourd’hui.

Dans son long message adressé à la foule sur la Place Saint-Pierre, le pontife a exprimé sa sollicitude pour les malades du Covid-19. Il a évoqué de nombreux pays du monde enlisés dans des conflits que l’on finit par oublier, a-t-il déploré.

Le chef de l’Église catholique a mentionné particulièrement le Moyen-Orient, nommant la Syrie, l’Irak, la Terre Sainte et le Liban. Pour le continent africain, le pontife a martelé le mot « réconciliation », spécialement en Éthiopie et au Soudan.

Il s’est inquiété du « terrorisme international » qui gangrène la région du Sahel, et du chômage qui sévit en Afrique du Nord. Enfin, le pape a prié pour les femmes et les enfants victimes d’abus, ainsi que pour les migrants, dont la cause lui tient très à cœur.

