Restrictions en Belgique: rumeurs de fronde dans le monde de la culture

Photo d'illustration : le marché de Noël de Bruxelles. AP - Olivier Matthys

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Belgique, les autorités ont annoncé mercredi soir de nouvelles mesures de restriction face au Covid. Les chiffres sont stables voire en légère baisse à l’hôpital et il s’agit surtout, de l’aveu du ministre fédéral de la Santé, d’une précaution face à Omicron. Omicron qui représentait 41% des cas ce vendredi et devrait dépasser 50% d’ici dimanche. La décision a été prise de fermer le monde de la culture, une mesure justifiée par la volonté de maintenir la perspective d’une rentrée scolaire normale le 10 janvier. Cette fermeture des théâtres, cinémas, spectacles et manifestations culturelles passe mal.