Suisse: le village d’Albinen se repeuple peu à peu grâce à une initiative inédite

L'essor du télétravail pendant la pandémie a poussé beaucoup de personnes à quitter les grandes villes pour s'installer à la campagne. Mais le phénomène ne suffit pas à repeupler les milliers de petits villages qui se vident de leurs habitants depuis des années et c’est le cas en Suisse.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

En Suisse, le village d'Albinen dans le canton du Valais a peut-être trouvé la solution pour attirer des habitants. La solution : verser de l'argent à chaque nouvel arrivant et cela marche.

En un siècle, la population d'Albinen a fondu de presque 150 habitants. Pour une ville, c'est peu, mais pour un village de 243 âmes aujourd'hui, c'est énorme. En 2017, le maire d'Albinen, Beat Jost, a donc pris la décision radicale d'allouer 25 000 francs suisses (environ 24 000 euros) à chaque personne qui s'installerait dans la commune. La nouvelle a fait le tour du monde et des candidats des quatre coins de la planète ont débarqué.

« On a eu 12 000 demandes par mail, via WhatsApp ou au téléphone, explique le maire d’Albinen. Il y a des personnes qui sont arrivées avec leurs valises et qui ont demandé où étaient l’argent et l’appartement. C’était fou. »

Un nouveau record de naissances dans le village

Mais ce que les médias étrangers ont oublié de préciser, c'est qu'il faut avoir un permis de séjour valable et l'obligation d'acheter ou de rénover une maison. Rien à voir avec le jackpot que certains croyaient obtenir à peu de frais.

La mesure a tout de même pleinement fonctionné précise Beat Jost : « On a accepté 38 personnes, dont 12 enfants. Et fin 2019, on a eu quatre naissances, c’est un nouveau record depuis 20 ans ! »

Albinen n'est pas encore sauvée, mais le village est sur la bonne voie. La subvention à l'installation est elle toujours d'actualité. Deux nouvelles candidatures sont d'ailleurs en attente sur le bureau du maire.

►À écouter: Encore des efforts à faire pour relier les territoires en Europe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne