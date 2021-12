Génération post-soviétique: Elvin, jeune «diplomate» de l’Azerbaïdjan en Turquie

Le 26 décembre 1991, l’URSS était officiellement dissoute, point final de la dislocation des régimes communistes en Europe de l’Est et dans une partie de l’Asie centrale. À l’occasion de ce trentième anniversaire, RFI vous propose une série de portraits de jeunes ayant grandi dans l’espace post-soviétique. Quelles sont leurs aspirations ? Que gardent-ils de l’héritage de cette période ? Ce lundi, direction la Turquie, à la rencontre d’un jeune Azéri, Elvin.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Istanbul,

Depuis une dizaine d’années, Elvin Abdurahmanli vit et étudie en Turquie. « En Europe », donc, ainsi que ce jeune homme né en 1993 à Chaki, dans le nord de l’Azerbaïdjan, situe son domicile actuel. De l’époque soviétique, close deux ans avant sa naissance, il sait surtout ce que ses parents - un père dans le tourisme, une mère bibliothécaire - ont bien voulu lui raconter. « Disons que, dans l’ensemble, l’éclatement de l’URSS a été une bonne chose », résume ce doctorant en relations internationales à l’université publique Marmara d’Istanbul.

Elvin décrit un régime d’exploitation des ressources de l’Azerbaïdjan (son gaz et son pétrole), comme de ses habitants. « La période soviétique a été très difficile. Par exemple, nous ne pouvions pas pratiquer librement notre religion ou célébrer nos fêtes traditionnelles », ajoute l’étudiant, citant le ramadan (l’Azerbaïdjan est un pays à large majorité musulmane chiite) et la fête de Novrouz, qui marque l’arrivée du printemps.

Il le souligne avec fierté : il n’a connu l’Azerbaïdjan qu’en tant qu’État indépendant. « Mais nous avions déjà goûté à l’indépendance en 1918 », s’empresse-t-il d’ajouter, évoquant l’éphémère République démocratique d’Azerbaïdjan (1918-1920), dont l’expérience a tourné court avec l’intervention de l’Armée rouge. « À partir de là, l’URSS n’a fait que nous affaiblir. Et pas seulement nous… Le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan et tant d’autres », soupire-t-il, énumérant quelques pays dont il se sent proche, aujourd’hui, « d’un point de vue culturel ».

Un sombre héritage

À l’ère soviétique, Elvin associe aussi la violence « du début à la fin » - ses parents lui ont raconté leurs souvenirs de « janvier noir », ces jours sanglants d’affrontements avec les forces soviétiques à Bakou en janvier 1990 -, la suspicion permanente, la peur intériorisée, la corruption généralisée. « Mes parents ne pouvaient pas étudier, se réunir avec leurs amis, s’informer, voyager librement », dénonce-t-il.

De ces récits, le jeune Azéri a tiré une profonde méfiance à l’égard du voisin russe. Une méfiance d’autant plus ancrée qu’elle est, selon lui, réciproque. « Je ne suis allé qu’une seule fois en Russie », précise-t-il. « À l’arrivée, on m’a posé plein de questions : vous êtes originaire d’Azerbaïdjan ? Que faites-vous en Turquie ? Pourquoi étudiez-vous ces matières ? Certaines choses n’ont pas beaucoup changé. »

Une Russie incontournable

Malgré tout, Elvin sait que la Russie est incontournable. « Nous devons maintenir un équilibre diplomatique. La Russie ne doit plus jamais considérer l’Azerbaïdjan comme son arrière-cour », souligne ce jeune homme qui confie très peu parler le russe, malgré les cours obligatoires à l’école, « parce que mes parents ont toujours mis un point d’honneur à parler notre langue ». Il suit avec inquiétude les développements dans la région. « Il est clair que la Fédération de Russie considère certains États du Caucase comme lui appartenant… Regardez la Géorgie, regardez la Crimée. A mes yeux, c’était une invasion de l’Ukraine. »

Elvin estime que l’Azerbaïdjan n’a « aucun problème majeur avec les anciens pays du bloc soviétique… à l’exception, bien sûr, de l’Arménie ». Quand il décrit les affrontements de l’automne 2020 dans le Haut-Karabakh, il ne parle pas de « guerre », mais « d’opération militaire ». « Cette région est à nous, nous avions tous les droits de la reprendre et nous la protégerons jusqu’au bout », lance-t-il en haussant le ton.

Le jeune homme sait gré à la Turquie d’avoir soutenu son pays contre les forces arméniennes, en lui fournissant conseils militaires et drones de combat. Mais son attachement est bien plus ancien. « J’ai grandi en regardant des films turcs », sourit ce parfait turcophone, débarqué dans le pays de Recep Tayyip Erdogan en 2011, à 18 ans, après avoir effectué toute sa scolarité à Bakou. « J'ai été accepté dans des universités en Allemagne et aux États-Unis, mais cela coûtait trop cher. La Turquie était beaucoup plus abordable, tout en proposant une éducation de qualité satisfaisante », explique le doctorant.

À Istanbul, Elvin préside une ONG de soutien aux jeunes Azéris de la ville. Il n’a jamais eu à souffrir de lenteurs administratives. « Quand vous dites que vous êtes d’Azerbaïdjan, vous bénéficiez d’un traitement de faveur en Turquie. Je n’ai connu ça nulle part ailleurs », salue-t-il. L’avenir, il le rêve au service de son pays natal : « J’espère devenir diplomate pour représenter l’Azerbaïdjan, si possible en Turquie. »

► À lire aussi :

► Sur RFI Connaissances :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne