Gestion du Covid-19: en Belgique, le monde de la culture est dans la rue

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

« Arrêtons la folie, la tyrannie corona, vive la culture et l'industrie musicale ! » Pour Willy Vander Biest, la ligne rouge a été franchie.

Marie-Odile Dupuis est venue du Brabant pour manifester, et elle n'a pas l'intention de fermer son lieu d'accueil pour le spectacle vivant.

On restera ouverts, on continue, et on mettra un cordon sanitaire de gens devant le théâtre s'il le faut pour empêcher la police d'intervenir. En tout cas, pour la première fois, on sent qu'au-delà des artistes, aujourd'hui le public est là aussi. Depuis deux jours, les gens réservent de tous les côtés. Ça veut dire que les gens se rendent compte que si la culture tombe, il y a un pan de la société qui s'écroule et c'est dangereux