Royaume-Uni: Londres dans l'expectative de restrictions qui ne viennent pas

De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord face à la propagation d'Omicron. Mais toujours pas en Angleterre. À Londres, la ville la plus touchée par le variant, les habitants attendent des directives qui ne viennent pas.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Catherine, emmitouflée dans un manteau noir, promène son chien. Ses cheveux roux tombent sur ses épaules. Elle attend de nouvelles annonces. Ce qu'elle veut, ce sont des explications et de la clarté.

Je suis enseignante et c'est devenu complètement fou à l'école, donc je pense que le gouvernement a été trop vague avec les instructions. On doit bien mettre notre ceinture en voiture, on ne peut pas fumer dans un magasin ; donc oui, ce sont des restrictions mais c'est temporaire et c'est pour protéger les personnes vulnérables.

Pour le moment, la rentrée des classes aura bien lieu comme prévu. Selon elle, Boris Johnson devrait imposer de nouvelles mesures pour éviter la propagation dans les écoles.

Jenny partage cet avis. Elle sort d'un magasin, son enfant joue quelques mètres plus loin… Cette écossaise vit dans la capitale et regrette que des restrictions n'aient pas été annoncées plus tôt.

Dans son pays d'origine, les distances sociales sont réintroduites et le nombre de personnes dans les rassemblements limités.

Boris Johnson peut regarder les données qu'il a, il a accès à toutes les informations, il pourrait être clair pour que les gens puissent s'organiser. Mon Noël a été tendu. On a changé nos plans à la dernière minute, puisqu'il n'y avait aucune précision ni aucune instruction

Le gouvernement n'a pas exclu de remettre des restrictions… Mais certains membres du parti au pouvoir s'y opposent fermement. À tel point que Boris Johnson, le Premier ministre, ne prend toujours pas de décision.

►Lire aussi : Une allocution de Noël de la reine Elizabeth à la tonalité très personnelle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne