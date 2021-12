Gazprom critique la revente de gaz russe par l'Allemagne à la Pologne

« Ce n'est pas la décision la plus rationnelle », a indiqué le porte-parole du géant gazier russe, Sergueï Kouprianov en évoquant la revente de gaz russe par l'Allemagne à la Pologne. Celle-ci est plus chère que les livraisons directes de Gazprom et vient aussi d’un réservoir déjà bien entamé alors que l’hiver ne fait que débuter. Pendant ce temps-là, la Pologne accuse le géant russe de manipulation en pleine flambée des prix.

Dans sa plainte, Varsovie accuse Moscou d'avoir stoppé ses livraisons via le gazoduc Yamal-Europe entre la Russie, la Pologne et l'Allemagne afin de créer une tension sur le marché et obtenir ainsi une hausse artificielle des prix. Des accusations rejetées par Moscou, qui assure qu’aucune nouvelle commande n’a été passée.

De son côté, le ministère allemand de l'Énergie affirme que les contrats de livraison de long-terme avec Moscou sont respectés, et qu'il n'y a pas de signes de blocages d'approvisionnement.

Les Occidentaux soupçonnent eux la Russie de limiter ses livraisons pour faire pression sur eux et obtenir gain de cause dans plusieurs dossiers, notamment le lancement du nouveau gazoduc russo-allemand Nord Stream 2. Certains accusent aussi la Russie de ne pas envoyer de gaz supplémentaire via l'Ukraine, du fait des fortes tensions entre Moscou et Kiev.

Ces pressions poussent le cours du gaz à des niveaux record. Une flambée des prix à laquelle contribuent aussi la météo particulièrement froide, la reprise économique post-pandémie, mais également un apport encore réduit des énergies renouvelables.

