Royaume-Uni: l'homme entré par effraction au château de Windsor voulait tuer la reine

La reine célèbre généralement Noël dans son domaine de Sandringham dans l'est de l'Angleterre, mais elle est restée au château de Windsor cette année. Victoria Jones POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

On connaît plus de détails sur l’homme de 19 ans qui voulait tenter de tuer la reine d’Angleterre le jour de Noël. Le tabloïd The Sun a diffusé la vidéo qu’il a envoyée à ses amis sur Snapchat quelques minutes avant d’escalader une grille du château.