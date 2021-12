Russie: un spécialiste de la répression stalinienne condamné à 15 ans de prison

L'historien russe Iouri Dmitriev, spécialiste de la répression stalinienne, a été condamné ce lundi à 15 ans de détention pour des violences sexuelles à l'encontre d'une enfant, une affaire politique liée à ses recherches selon ses partisans.

Iouri Dmitriev avait été arrêté et inculpé en 2016 sur des accusations de pédopornographie car il avait des photos de sa fille adoptive nue. Il avait assuré que ces clichés étaient destinés à suivre la croissance de la fillette et avait été acquitté en 2018. Mais après plusieurs rendez-vous en justice, il a été condamné à 13 ans de détention, une sentence portée à 15 ans lundi.

La condamnation a été prononcée par un tribunal de Petrozavodsk en Carélie, région du nord russe où Iouri Dmitriev dirigeait une antenne de Mémorial, une ONG de défense des droits humains et gardienne de la mémoire des victimes des goulags.

La condamnation de cette figure de l'ONG n'est que le premier de trois prochains rendez-vous judiciaires de la semaine pour cette organisation, qui risque la liquidation.

Un spécialiste des charniers de l'URSS

Iouri Dmitriev a passé des décennies à localiser des charniers et exhumer les restes des victimes de la répression stalinienne.

Pour de nombreuses ONG, Iouri Dmitriev paye pour ses recherches sur l'ampleur des répression stalinienne, une page de l'Histoire dont le Kremlin s'efforce de minimiser l'importance car en contradiction avec le discours officiel sur l'héroïsme et la grandeur de la Russie, héritière de l'URSS.

Sous Vladimir Poutine, actuel président de la Russie et ancien officier du KGB, l'organisation héritière des polices politiques de Lénine et Staline, l'accès aux archives d'État sur ces sujets a été considérablement réduit et les identités des exécutants des purges classées secrètes.

