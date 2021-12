Belgique: le Conseil d'État suspend la fermeture du secteur culturel

Le Conseil d’État belge a annoncé ce mardi 28 décembre suspendre la fermeture des salles de spectacle en vigueur depuis dimanche 26 décembre. Un camouflet pour le gouvernement, salué par tout le monde du spectacle.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

C’est le directeur d’un spectacle bruxellois qui avait entamé dès samedi 25 décembre une procédure dite d'« extrême urgence » devant le conseil d’État. Dans son arrêté, celui-ci juge disproportionnée la fermeture du secteur culturel en vigueur depuis dimanche dernier et décide donc de la suspendre en attendant de juger l’affaire sur le fond.

Pour la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, le gouvernement doit revoir sa copie : « Une proposition pourrait être de revenir aux mesures d’avant. Il me semble parfait de regarder ce que nous pouvons faire pour d’un côté rendre tout de même possible une offre culturelle limitée, comme la voix du secteur culturel y a très fortement appelé les jours derniers, et pour d’un autre côté, tenir compte du virus Omicron qui augmente encore et éviter que la pression sur les hôpitaux augmente de manière déraisonnable. On doit chercher cet équilibre. »

Les théâtres et cinémas, tous les spectacles en intérieur étaient censés être fermés en Belgique depuis dimanche. Une mesure de précaution contre l’arrivée du variant Omicron qui représente désormais plus de 50% des contaminations dans le royaume.

Fronde du monde du spectacle

Cette décision a provoqué une manifestation dimanche à Bruxelles puis une fronde du secteur de la culture avec plusieurs dizaines de cinémas et théâtres qui ont décidé de rester ouverts malgré tout. Le conseil d’État leur donne en quelque sorte raison.

Le secteur culturel a salué cette décision que certains qualifient même d’« historique » et de « victoire de la démocratie ». En attendant, les spectateurs belges n’ont jamais été aussi nombreux dans les théâtres qui depuis dimanche.

