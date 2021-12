Dissolution de l’ONG Memorial en Russie : «Un retour de 30 ans en arrière»

Ce mardi 28 décembre, la Cour Suprême russe a annoncé la dissolution de l'ONG Mémorial pour des violations d'une loi controversée sur les « agents de l'étranger », une décision que l'ONG a qualifiée de politique. Pour Françoise Daucé, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), spécialiste de la Russie et membre de l’ONG Mémorial France, cette décision marque un retour en arrière.

Publicité Lire la suite

L'annonce de la dissolution de Mémorial intervient au lendemain de la condamnation de l’historien Iouri Dmitriev, un des membre de l’ONG russe, à une peine de 15 ans de prison, et à la veille d’une audience dans un autre dossier concernant le Centre de défense des droits humains de Mémorial, accusé d'apologie « du terrorisme et de l'extrémisme », en plus de violations de la loi sur les « agents de l'étranger ».

RFI : Quelle est votre réaction après cette décision de la Cour Suprême russe et comment peut-on l’analyser ?

Françoise Daucé : Cette décision est particulièrement inquiétante, voire même effrayante, puisqu’on a l’impression de faire face à un retour en arrière assez funeste. On est trente ans presque jour pour jour après la chute de l’URSS, et on a l’impression d’assister à un retour de la période soviétique. En effet, l’ONG Mémorial, créée il y a trente ans, pendant la perestroïka, a fait beaucoup pour faire connaître les crimes du stalinisme d’un côté et pour défendre les droits de l’homme de l’autre. Elle est aujourd’hui liquidée. Je pense qu’il s’agit d’une décision particulièrement désastreuse pour l’association elle-même, pour l’ensemble de ses membres. Et puis cela pose des questions pour l’ensemble de la société russe et la possibilité d’y agir et de s’exprimer librement.

Cette décision s’inscrit-elle dans une sorte de processus de répression contre les ONG portant atteinte au Kremlin ?

Ce processus de répression a été engagé en fait il y a longtemps. On fait face à un mouvement assez lent, qui a débuté en 2012 avec l’adoption de la loi sur les « agents étrangers » qui classe dans cette catégorie les associations recevant des financements étrangers et exerçant une activité politique. Mais la notion d’activité politique n’a jamais été définie de manière précise, donc tout ce qui a trait à la parole publique peut tomber sous le coup de cette accusation.

Depuis 2012, la loi a touché de nombreuses associations, dont Mémorial, mais aussi beaucoup d’autres. Et surtout depuis 2017, elle a été étendue aux médias. Actuellement, un certain nombre d’entre eux sont enregistrés comme « agents de l’étranger » auprès du ministère russe de la Justice. Et depuis cette année, des journalistes sont aussi considérés comme « agents de l’étranger ». Donc on voit qu’il s’agit d’un processus long qui ne fait que se renforcer. La décision de liquidation de l’ONG Mémorial est au fond l’aboutissement de ce long processus.

► À lire aussi : Russie : la Cour suprême dissout l'ONG Mémorial, pilier de la société civile

Cette décision peut-elle faire des émules ? Va-t-on assister à une croisade des autorités russes contre les ONG présentes sur son territoire ?

C’est le risque qu’encourt l’ensemble des associations, des organisations, des médias classés « agents de l’étranger » : puisque si Mémorial est certainement l’association la plus connue et la plus respectée, dans le sillage de sa liquidation d’autres associations mais aussi des médias risquent à leur tour de faire l’objet d’un processus de dissolution. On peut donc penser que la décision de la Cour Suprême russe marque un tournant, et va effectivement dans le sens d’une répression accrue contre l’ensemble des acteurs associatifs et médiatiques qui essaient d’avoir un discours indépendant de celui du pouvoir, qui essaient d’avoir une action autonome - des acteurs qui ne s’inscrivent pas dans le narratif officiel, et qui sont sanctionnés à ce titre.

Quelles sont les conséquences pour les Russes d’une telle décision ?

L’association Mémorial, depuis sa création, a beaucoup œuvré pour la réhabilitation de l’histoire des répressions staliniennes, tout en développant aussi un point de vue critique pour essayer d’engager une réflexion publique sur ce qu’a été le stalinisme et ce qui s’est passé à ce moment-là. Et au fond, cette réflexion critique aurait été nécessaire pour essayer de surmonter cette histoire et pour éviter que cela ne recommence.

En liquidant l’ONG Mémorial, on a l’impression que c’est ce regard critique sur le passé qui est interdit, et on a le sentiment de voir à nouveau ces pratiques autoritaires, répressives, coercitives du passé. Donc finalement c’est tout ce travail sur l’Histoire qui ne peut pas être fait, ce qui interroge sur le devenir de la société russe et le risque d’un retour à ces pratiques terribles du passé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne