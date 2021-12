Covid-19 au Royaume-Uni: pénurie de tests en plein record de contaminations

Le Royaume Uni n’a plus assez de tests antigéniques et PCR en raison d'une « demande exceptionnellement élevée », avertit l'Agence britannique de sécurité sanitaire. Le nombre de contaminations a grimpé à plus de 183 000 en 24 heures ce mercredi 29 décembre, Omicron représentant 90% des cas. Plus de 10 000 personnes sont hospitalisées avec le Covid-19.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Neil, cheveux brun, manteau sombre, sort d’une pharmacie en soupirant. « Je suis venu chercher des tests antigéniques. J’ai essayé de réserver sur internet, ils m’ont donné un code et m’ont dit de venir en pharmacie. Je viens d’en faire 2 et personne n’en a. Il y a tellement de cas, je ne suis pas surpris. Tout le monde en veut pour retrouver des amis et de la famille. »

Il avait déjà tenté sa chance ce mardi 28 décembre. Il lui en reste encore deux. Il les utilisera avant sa soirée de Nouvel an et espère que ses amis en trouveront de leur côté.

« Quand on en reçoit, le stock part en 30 minutes »

Pas sûr, selon Zuria, le pharmacien. Cela fait trois semaines qu’il affronte la colère et l’incompréhension de ses habitués. Ce n'est pourtant pas faute de faire des demandes tous les jours pour en recevoir.

« Tout le monde veut des test antigéniques, certains doivent en faire pour aller au travail, explique-t-il. Le problème, c’est qu’on n'en a plus. Quand on en reçoit, le stock part en 30 minutes. Là, c’était la période de Noël. On n’a jamais eu de livraison. Aujourd’hui non plus. Je pense pas qu’on en aura demain. Vous savez, parfois les clients s’énervent, ils claquent la porte en partant. Malheureusement, on ne peut rien faire de plus. »

Il a toujours son travail habituel à faire, ses clients à conseiller, ceux qui viennent chercher leur médicaments. À cela s'ajoutent ces tests qui n’arrivent pas. Dans la même rue, plusieurs pharmacies accrochent une feuille de papier à l’entrée où il est écrit : « Plus de test antigénique. »

