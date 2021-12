Russie: de nouvelles règles pour les travailleurs étrangers inquiètent le monde des affaires

À partir de ce mercredi 29 décembre, les étrangers qui arrivent en Russie pour y passer plus de 90 jours devront se faire dépister pour la tuberculose, la syphilis, le Covid-19, le Sida, les stupéfiants. © AP/Pavel Golovkin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À partir de ce mercredi 29 décembre, les étrangers qui arrivent en Russie pour y passer plus de 90 jours doivent se faire dépister pour la tuberculose, la syphilis, le Covid-19, le Sida et les stupéfiants. De nouvelles normes très contraignantes qui ont pour but officiel de renforcer la sécurité sanitaire de la population russe.