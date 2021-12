Devant l’inflation des prix, les Russes sont plus regardants sur le coût de leur panier

La Russie n’échappe pas à la hausse de l’inflation. Le niveau général des prix pourrait avoir augmenté de 8% en 2021. Une progression qui atteint 11% pour les produits alimentaires. De nombreux Russes prêtent donc plus d'attention à ce qu’ils achètent, lorsqu’ils ne renoncent pas à l’achat de certains produits.

De notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

À l’approche du Nouvel an, les supermarchés sont bondés. Mais cette année, beaucoup de Russes passent plus de temps dans les rayons qu’à l’accoutumée. Ils essaient de dénicher les bonnes affaires. C’est le cas d’Elena, 51 ans. « On essaie de voir s’il y a des promotions, et on achète ces produits-là », confie-t-elle.

À 47 ans, Olga ne sait pas quels produits ont le plus augmenté. Mais elle a ressenti les effets de l’inflation : « Quand tu vas au supermarché et tu sais que pour une somme donnée, tu pouvais acheter de quoi manger. Maintenant, pour la même somme, il n’est pas possible d’acheter le même assortiment de produits, ce que tu pouvais acheter avant. »

Augmentation de 20 à 30% des produits de base

Ce sentiment est confirmé par la cheffe économiste d’Alfabank à Moscou, Natalia Orlova : « On a le taux d’inflation général en Russie, qui est de 8%, mais on a aussi l’inflation alimentaire qui est d’environ 11%. Dans le panier alimentaire, il y a des produits de base qui ont augmenté de 20 à 30%. »

C’est notamment le cas du chou, qui a pris 30% en un an. Et pour Oxana, 53 ans, cela a des répercussions concrètes. « Je peux m’acheter les produits de base. Mais malheureusement, les bons produits qui font plaisir comme les fromages, du bon poisson, de la bonne viande, je ne peux plus me le permettre comme avant. »

Résignés, les Russes les plus modestes n’ont pas le choix. Même si le gouvernement prend à l’avenir des mesures pour renforcer leur pouvoir d’achat, ils savent qu’elles seront insuffisantes.

