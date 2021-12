L'Espagne réduit la durée d'isolement pour les cas positifs au Covid-19

Alors que l’Espagne connaît une sixième vague de Covid record, avec un taux d’incidence de plus de 1 500 cas pour 100 habitants, les autorités sanitaires ont décidé mercredi de réduire le délai de quarantaine de dix à sept jours. Pour deux motifs principaux : la moindre gravité des cas et des raisons d’ordre économique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Les Espagnols qui se voient confinés ou sont en passe de l’être peuvent respirer : finis les dix jours obligatoires d’isolement complet. Ce ne seront plus que sept jours. C’est le fruit d’un consensus entre le gouvernement central et les 17 régions qui en Espagne ont les prérogatives de la santé.

Cette décision peut paraître paradoxale dans un pays qui bat tous ses records nationaux de contagion depuis l’apparition du Covid-19 début 2020 avec plus de 100 000 cas enregistrés sur 24 heures mercredi 29 décembre. Mais pour le ministère de la Santé, c’est logique puisque les cas sont moins graves.

Équilibre

Plus besoin non plus de faire un test PCR pour valider la fin d’un confinement. Si au bout de sept jours, il n’y a plus de symptôme, la personne peut reprendre une vie normale.

Aux yeux du chef du gouvernement Pedro Sanchez, c’est aussi une raison puissamment économique car les trop longs confinements affectent la vie et la rentabilité dans les entreprises et les administrations. Il faut « savoir garder l’équilibre entre santé publique, santé mentale et croissance économique ».

L'Espagne rejoint ainsi la liste grandissante des pays à réduire la durée de la quarantaine des personnes contaminées, comme l'Argentine et après les États-Unis lundi et l'Angleterre peu avant Noël. Les autorités espagnoles avaient déjà recommandé le 21 décembre de ne plus imposer de quarantaine aux personnes totalement vaccinées ayant été en contact étroit avec des personnes infectées par le variant Omicron, mais de simplement limiter leurs contacts.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne