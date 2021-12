Covid-19: la Turquie commence à vacciner avec le Turkovac, son vaccin national

via REUTERS - TURKISH HEALTH MINISTRY

Le Turkovac vient d’être autorisé par les autorités turques. Et pour Ankara, le timing est parfait : le nombre d'infections dans le pays a augmenté de 30% lundi. Il a même dépassé les 36 000 cas ce mercredi, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis avril.

Avec notre correspondante à Istanbul, Cerise Sudry-Le Dû

Il pose fièrement devant les caméras, remontant la manche de son polo, l’air déterminé. Le ministre de la Santé turc, Fahrettin Koca, a voulu montrer l'exemple et est le premier patient à avoir effectué sa dose de rappel avec le vaccin national, le Turkovac.

Le vaccin est désormais proposé dans tous les hôpitaux publics turcs en plus des vaccins de Pfizer et du chinois, Sinovac. Le président Recep Tayyip Erdogan avait d’ailleurs déclaré que beaucoup de ses concitoyens attendaient un vaccin national pour se faire vacciner. La presse se fait l’écho d’une demande qui a explosé et l’agence pro gouvernementale Anadolu a même écrit que de nouvelles salles pourraient être ouvertes face à l’afflux de patients.

Alors même si la Turquie a promis de partager son vaccin avec le monde entier, – elle a promis par exemple 15 millions de doses aux pays africains – aucun taux d'efficacité n’a pour le moment été rendu public. L'Association médicale turque a appelé à partager les données scientifiques des recherches et à publier les résultats dans une revue internationale.

