Russie: Poutine se dit satisfait d'une année 2021 «passée dignement»

Le président russe Vladimir Poutine à Moscou le 30 novembre 2021. AP - Mikhail Metzel

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Russie, c'est Vladimir Poutine qui donne le signal de la nouvelle année. Les vœux du président russe sont diffusés juste avant minuit et très suivis par le pays. Mais pour une fois, pas de messages politiques ou de sous-entendus menaçants, juste une tradition et un discours aussi consensuel que possible.