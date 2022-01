Covid-19 au Royaume-Uni: inquiétude face à l'explosion des arrêts maladies

En Angleterre, le nombre de personnels en arrêt maladie a doublé en un mois à l'hôpital. Un chiffre inquiétant face à l'augmentation des personnes hospitalisées. La pression est de plus en plus forte sur les centres hospitaliers.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

C'est le grand défi d'aujourd'hui. Les prochaines semaines vont être « difficiles » pour les services hospitaliers, prévient l'hôpital public anglais.

D'abord, à cause des absences du personnel : 24 000 soignants en arrêt au lendemain de Noël contre 11 000 il y a un mois. Des soins non urgents ne sont déjà plus pris en charge.

Et à cela s'ajoute une augmentation des patients liée à la vague Omicron. Quelque 11 000 personnes sont hospitalisées, ce qui fait une hausse de 61% par rapport à la semaine dernière.

Deux points pourtant rassurants : 154 morts viennent d'être enregistrés, un chiffre bas si on le compare aux 700 morts par jour il y a un an.

Et le nombre de patients nécessitant des soins intensifs reste stable. Mais selon l'association des médecins britanniques, il faut réagir vite.

Elle appelle le gouvernement à réintroduire des restrictions, comme l'annulation de grands rassemblements et l'interdiction de se mélanger entre différents foyers.

Pour le ministre de la Santé, ces restrictions des libertés seront prises « en dernier recours ». Les mesures pour lutter contre Omicron en Angleterre font partie des moins restrictives d'Europe.

