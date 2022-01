Le pape fustige les violences contre les femmes

L'Église catholique célèbre ce samedi 1er janvier 2022 la solennité de la Vierge Marie. Le souverain pontife a d’abord célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre, puis récité la prière de l’Angélus devant les fidèles réunis sur la place. L’occasion de dénoncer le sort de nombreuses femmes victimes de violences et des dérèglements de la planète.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque

« Que de violences il y a à l'égard des femmes ! Assez ! Blesser une femme, c'est outrager Dieu qui, d'une femme, a pris l'humanité », a lancé le pape François dans son homélie, lors de la première messe de l'année célébrée dans la basilique Saint-Pierre, jour où l'Église célèbre la solennité de la Vierge Marie.

Faisons tous en sorte de promouvoir les mères et de protéger les femmes. Que de violence il y a à l’égard des femmes ! Assez! Blesser une femme, c’est outrager Dieu qui, d’une femme, a pris l’humanité. — Pape François (@Pontifex_fr) January 1, 2022

Les femmes « savent surmonter les obstacles et les conflits, elles savent insuffler la paix », a expliqué le Saint-Père. « Elles réussissent ainsi à transformer les adversités en opportunités de renaissance et de croissance. »

Quelques minutes plus tard, s'adressant à la foule rassemblée place Saint-Pierre pour écouter l'Angélus, François est revenu sur les « temps incertains et difficiles à cause de la pandémie ».

Nombreux sont ceux qui ont peur de l'avenir et qui sont accablés par les situations sociales, les problèmes personnels, la crise écologique, les injustices et les déséquilibres économiques planétaires, a expliqué le pape, tournant aussi son regard vers les femmes : « En regardant Marie tenant son Enfant dans ses bras, je pense aux jeunes mères et à leurs enfants qui fuient les guerres et la famine ou qui attendent dans des camps de réfugiés. »

Le 1er janvier marque aussi pour l'Église la journée mondiale de la paix. La paix, a dit François, demande un engagement de chacun. « Il n'y a pas lieu de se laisser abattre et de se plaindre, mais de retrousser ses manches pour construire la paix. »

