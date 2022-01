Pays nordiques: un record historique avantageux du prix de la pâte à bois

Un camion entre dans l'usine de Veitsiluoto du géant finlandais des produits forestiers Stora Enso à Kemi, dans le nord de la Finlande, en avril 2021. AFP - JYRKI NIKKILA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dans le monde, il y a une pénurie de plus en plus marquée de papier, pour imprimer les livres, ou de cartons pour faire les colis. Une situation qui pèse sur les pays consommateurs, mais dont les pays producteurs et surtout exportateurs savent profiter.