Covid aux Pays-Bas: heurts entre la police et des manifestants anti-restrictions

Des milliers de personnes ont défié une interdiction de se rassembler et de protester contre les mesures de verrouillage du gouvernement néerlandais concernant le Covid-19, à Amsterdam, le dimanche 2 janvier 2022.

Les forces de l'ordre ont utilisé des matraques, ce dimanche 2 janvier 2022 à Amsterdam, pour disperser plusieurs milliers de personnes qui s'étaient rassemblées en vue de protester contre le confinement et la vaccination anti-Covid-19. Les rassemblements publics de plus de deux personnes sont actuellement interdits aux Pays-Bas.

Alors que le gouvernement hollandais a imposé, une semaine avant Noël, un nouveau confinement pour tenter d'endiguer la propagation du variant Omicron, et que le système de santé est sous tension, au moins trente personnes ont été arrêtées après des échauffourées dans la capitale ce dimanche.

Des affrontements avec la police ont fait plusieurs blessés légers et les forces de l'ordre. Quatre membres des forces de l'ordre ont été blessés, a indiqué la police dans un communiqué.

La maire de la ville, Femke Halsema, avait pris une ordonnance d'urgence autorisant la police à évacuer le quartier des musées, dans le centre-ville, après que des milliers de manifestants avaient bravé l'interdiction de se rassembler pour défiler sur la Museuplein en jouant de la musique et en tenant des parapluies jaunes.

Le 19 décembre dernier, le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les commerces non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres, jusqu'au 14 janvier au moins, et des écoles au moins jusqu'au 9 janvier. Seuls les rassemblements de deux personnes sont autorisés en extérieur, sauf exceptions.

Aucune restriction à la circulation n'a en revanche été imposée.

