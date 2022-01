Espagne: les défenseurs de la Mémoire historique bataillent pour la fin de la censure franquiste

La principale association (l’association pour la Récupération de la Mémoire historique, l’ARMH) de lutte contre le legs franquiste a émis une demande inédite au chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez : la recherche et la révision des films ou des livres qui ont été censurés au cours des 36 années qu’a duré la dictature franquiste. Un travail qui n’a jamais été fait jusqu’à présent.

avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Le président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique, Emilio Silva, s’est récemment rendu compte que le célèbre film de Frank Capra, La vie est belle, est toujours diffusé en Espagne dans une version tronquée de 7 minutes. Vérification faite, il s’est rendu compte ces minutes manquantes sont le résultat de la censure franquiste et que, plus de quatre décennies après la mort du dictateur, le film n'a pas été restauré dans sa version non expurgée !

'Qué bello es vivir', 'Casablanca' y otras obras que sigues viendo censuradas por el franquismo

Los memorialistas exigen a Pedro Sánchez que acabe con la emisión en forma parcial de las cintas y libros que el dictador manipuló https://t.co/tmUS9FIcmk — Emilio Silva Barrera 🌏 (@Emilio_Silva_) December 27, 2021

Revenir aux oeuvres originelles

Et c'est le cas aussi d'innombrables livres d’Ernest Hemingway, de Ian Fleming, de James Baldwin, notamment. La censure franquiste est toujours de mise dans les plus récentes éditions disponibles en librairie.

L’association enjoint l’actuel gouvernement de faire deux choses. D’une part, de nommer une commission qui fasse un état des lieux sur l’ampleur de cette censure toujours existante dans des livres ou des films. Les séquences de cinéma coupées, les pages arrachées ou les passages supprimés. Et d’autre part, une fois ce travail effectué, de rétablir les versions originales d’avant la censure franquiste. Pour l'association, ces opérations devraient être supervisées par le ministère de la Culture.

Le franquisme, une machine à censurer

Sous le gouvernement de Franco, la censure fonctionnait à plein régime. Selon l’Association pour la récupération de la mémoire historique, les coups de ciseaux de l’ancien Régime étaient amples et touchaient de nombreux sujets. Dès que cela concernait un sujet social, supposément de tendance communiste, comme les coopératives (comme celle de George Bailey interprété par James Stewart dans le film de Capra), la censure agissait. Idem si cela touchait à la sexualité ; ainsi dans le roman d’Ernest Hemingway Au delà du fleuve et sous les arbres (1950), deux lesbiennes deviennent, dans la traduction censurée, deux amis hommes.

Esta es una de las escenas censuradas en España. https://t.co/wFBXyO21MI — Emilio Silva Barrera 🌏 (@Emilio_Silva_) December 26, 2021

D’une manière générale, on censurait quand on pensait que les valeurs catholiques et l’ordre social étaient remis en question. Pour l’instant, la demande de l’association n’a pas reçu de réponse de la part du chef du gouvernement Pedro Sanchez. Cette même association réclame aussi la réouverture des dizaines de milliers de fosses communes où sont entassées les victimes du franquisme pendant la guerre civile de 1936-1939.