Covid au Royaume-Uni: perturbations et réorganisations pour faire face à l'épidémie Omicron

Au Royaume-Uni, où la propagation d’Omicron a commencé un peu plus tôt qu’en France, le gouvernement ne prévoit pour l’instant pas de nouvelles restrictions. Mais la proportion des contaminations commence à perturber la société, à commencer par le service public.

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

ScotRail, la compagnie ferroviaire écossaise, met en place des horaires allégés sur une bonne moitié de ses trajets, à partir de ce mardi 4 janvier et jusqu’à la fin du mois pour limiter les retards, annulations, incertitudes liés à l’absence de plus de 6% des employés pour cause de Covid. Ailleurs en Angleterre, pour les mêmes raisons, le ramassage des poubelles a été partiellement ou totalement suspendu.

Ces mesures sont l’exemple le plus récent de l’impact d’Omicron sur la société britannique : depuis près de deux semaines, les contaminations dépassent les 100 000 par jour, engendrant d’autant plus d’arrêts pour les malades et leurs cas contacts. Selon le cabinet du Premier ministre, jusqu’à un quart des employés du service public pourrait bientôt être en incapacité d’aller au travail.

Le reste de l’exécutif doit mettre en place des plans d’urgence pour limiter les perturbations. Le ministre de l’Éducation a déjà répondu à l’appel : à la rentrée des vacances de Noël, ce mardi, les établissements scolaires pourront « fusionner » les classes, pour pallier l’absence de professeurs et éviter de fermer les écoles. Les restrictions actuelles doivent être révisées ce mercredi.

►À relire : Covid-19 au Royaume-Uni: inquiétude face à l'explosion des arrêts maladies

