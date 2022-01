Kazakhstan: rassemblements contre la hause des prix du gaz liquéfié

Les habitants de villes pétrolières de l'ouest du Kazakhstan, Janaozen et Aktau, manifestent depuis dimanche 2 janvier contre la hausse des prix du gaz liquéfié, utilisé pour les véhicules. Le gouvernement semble prendre très au sérieux ces rassemblements.

Avec notre correspondant dans la région, Régis Genté

Quand quelques milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche pour protester contre le doublement du prix du gaz liquéfié, d'abord à Janaozen puis à Aktau, et dans diverses bourgades de la région de Mangystau, les autorités se sont vites rendues sur place. Elles ont écouté leurs revendications, les craintes de voir les prix de ce carburant faire augmenter celui des autres denrées, alimentaires notamment.

Dès ce lundi, le gouvernement a pris des mesures pour réguler le prix du gaz liquéfié. Ce dernier était passé ces derniers jours de 60 à 120 tenges le litre, soit de 12 à 24 centimes d'euros, du fait de la mise en place d'un système électronique de formation des prix.

Les propriétaires de stations-services ont accepté de le faire retomber à 85 tenges le litre. Ce qui ne satisfait pas les manifestants, soutenus par une partie des habitants de l'ouest pétrolier kazakh, qui menacent de faire grève sur leurs gisements ou dans leurs usines.

L'inflation qui frappe le pays, la corruption, le mauvais partage de la manne pétrolière, sont autant de facteurs qui font craindre une montée des tensions dans cette ex-république soviétique, gérée de façon autoritaire.

Non seulement parce que, comme partout dans le monde, la question du prix des carburants est des plus sensible, mais aussi parce que voilà dix ans, à Janaozen, des manifestations liées aux conditions de vie des habitants s'étaient étendues sur des semaines avant que le pouvoir ne tire sur la foule, tuant 14 personnes.

