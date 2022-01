Traversées en mer vers l'Europe: une ONG établit un triste record en Espagne

Un bateau en bois utilisé par des migrants du Maroc sur le rivage de la côte de l'île canarienne de Gran Canaria, en Espagne, en octobre 2020. AP - Javier Bauluz

Au cours de l'année 2021, l'association Caminando Fronteras a comptabilisé 4 404 personnes mortes ou disparues, dont 628 femmes et 205 enfants, parmi les arrivées de migrants via la voie maritime. Une augmentation de plus de 100% par rapport à 2020.