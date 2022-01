Covid: les contaminations se multiplient sur les bateaux de croisière

Après une longue pause forcée due à la pandémie de Covid, les compagnies de croisière ont repris leurs activités en juin 2021. Mais devant la propagation du variant Omicron, elles ont accusé ces dernières semaines une forte augmentation du nombre de cas.

Un navire de croisière, transportant en majorité allemands, a dû débarquer ses voyageurs lundi 3 janvier à Lisbonne au lieu de repartir pour l'archipel espagnol des Canaries après plusieurs cas de Covid-19 à bord.

Le navire, qui avait accosté mercredi dans la capitale portugaise en provenance de La Corogne, dans le nord-ouest de l'Espagne, transportait quelque 2 844 passagers et 1 353 membres d'équipage. Il devait rejoindre les Canaries après une escale sur l'île portugaise de Madère.

Mais, après le signalement des premiers cas dès mercredi, la compagnie AIDA Cruises a décidé dimanche de mettre fin à la croisière « dans l'intérêt de la sécurité et de la santé de ses passagers et de son équipage », a indiqué à un porte-parole à l'AFP. Au total, quelque 68 personnes ont été testées positives lundi à bord du navire, parmi lesquels 60 membres d'équipage.

Ceux qui ont été testés positifs sont « asymptomatiques ou présentant des symptômes légers », a précisé le capitaine du port de Lisbonne, en précisant que la plupart avaient été accueillis dans des hôtels de la ville pour y respecter une quarantaine. Les passagers de plus de 12 ans et l'équipage étaient tous « complètement vaccinés » et testés deux fois avant d'embarquer à bord du navire de croisière, selon la compagnie maritime.

L'AIDAnova, mis en service en 2018, ayant une capacité de près de 5 200 passagers selon sa fiche technique, doit quitter le port de Lisbonne mercredi après-midi. La prochaine croisière est prévue le 15 janvier prochain au départ de l'île de La Palma aux Canaries.

150 cas positifs sur un navire italien

Parallèlement, en Italie, au moins 45 passagers d'un navire de croisière ont été placés en quarantaine lundi dans le port de Gênes (Italie) et pris en charge après avoir été testés positifs au Covid-19, selon la compagnie MSC.

Selon la presse italienne, les tests effectués à bord du paquebot Grandiosa de la compagnie MSC, arrivé lundi matin à 7h TU à Gênes en provenance de Marseille (sud de la France), ont révélé quelque 150 cas positifs. Contacté par l'AFP, MSC a démenti ce chiffre, rapportant simplement que 45 cas, « pour la plupart asymptomatiques », avaient débarqué à Gênes.

Mais plus tard dans la journée la compagnie a reconnu qu'il y avait d'autres passagers positifs au Covid à bord du navire, sans préciser leur nombre, ajoutant juste que ces derniers débarqueraient lors des prochaines escales. « Conformément au protocole, les passagers positifs et leurs proches ont été immédiatement isolés dans des cabines avec balcon et ont reçu des soins médicaux. Ils ont été débarqués aujourd'hui à Gênes pour être ramenés chez eux en toute sécurité » aux frais de la compagnie, a indiqué le service communication de MSC concernant les 45 personnes descendues du navire à Gênes.

La croisière n'a cependant pas été interrompue et le navire poursuivra son voyage avec comme prochaine escale Civitavecchia, le port proche de Rome.

Arrêt des voyages au Brésil

Par ailleurs, l'Association brésilienne de croisières maritimes a annoncé lundi la suspension des voyages jusqu'au 21 janvier, en raison de « divergences » sur l'application des protocoles Covid, suite à des recommandations de l'autorité sanitaire après l'apparition de clusters sur trois navires.

La « pause, a expliqué l'association représentant les géants du secteur tels que Costa et MSC Cruises, vise à résoudre les différends » avec les autorités concernant « les interprétations et les applications des protocoles opérationnels de santé et de sécurité qui avaient été approuvés au début de la saison actuelle, en novembre ». Les navires de croisière actuellement en voyage finiront leur trajet, a précisé l'association.

Des infections survenues sur trois navires de croisière naviguant au large des côtes du pays à la veille du Nouvel An ont inquiété le régulateur sanitaire Anvisa, qui a recommandé de suspendre les croisières. Le 30 décembre, les autorités sanitaires avaient suspendu les opérations de deux navires, le Costa Diadema et le MSC Splendida, après avoir signalé plusieurs dizaines de cas à bord.

Le Costa Diadema a reçu l'ordre de débarquer 68 personnes infectées et de retourner à son port d'attache de Santos, près de Sao Paulo, pour une mise en quarantaine. Le Splendida, à destination de Rio de Janeiro, a également reçu l'ordre de retourner à Santos après avoir signalé 78 cas. Un troisième navire, le MSC Preziosa, d'une capacité de 4 000 passagers, a dû débarquer à Rio une trentaine de passagers infectés qui ont été isolés, de même que des personnes cas contact.

Mise en garde des États-Unis

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé jeudi dernier 30 décembre d'éviter les croisières, y compris pour les personnes vaccinées, en raison de la forte augmentation du nombre de cas de Covid à bord des bateaux sur l'ensemble du globe depuis l'arrivée du variant Omicron.

Alors que le nombre de nouvelles contaminations flambe chaque jour un peu plus aux États-Unis, les croisiéristes naviguant dans les eaux territoriales américaines, qui avaient rapporté 162 cas aux autorités sanitaires entre le 30 novembre et le 14 décembre, en ont signalé 5 013 entre le 15 et le 29 décembre, a indiqué une porte-parole des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire dans le pays, dans un courriel à l'AFP. « Le virus qui cause le Covid-19 se propage facilement entre les personnes en contact étroit à bord des navires, et le risque de contracter le Covid-19 sur les navires de croisière est très élevé, même si vous êtes complètement vaccinés et avez reçu une dose de rappel », justifient dans un message officiel les CDC. Ils ont en conséquence relevé leur niveau d'alerte à l'échelon le plus élevé.

Les personnes souhaitant quand même faire une croisière doivent se faire tester un à trois jours avant leur départ et trois à cinq jours après leur retour et, pour ceux qui ne sont pas complètement vaccinés, se placer en quarantaine pendant cinq jours après le débarquement, recommandent les autorités sanitaires.

