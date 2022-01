Espagne: les pharmacies catalanes autorisées à valider les autotests sans même voir les résultats

En Catalogne, face à la saturation des centres de santé, le gouvernement régional a décidé dès ce lundi 3 janvier d'autoriser les pharmacies à valider les autotests de ses clients sans même voir les résultats.

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

Depuis le début des fêtes de fin d'année, des milliers de Catalans saturent les centres de santé de la région pour notamment confirmer leur contamination au Covid après avoir réalisé un test à domicile. Ces autotests n'étaient en effet jusqu'alors pas valables pour demander un arrêt de travail ; des congés maladie qui ont aujourd'hui triplé par rapport au 15 décembre dernier.

Une mesure basée sur la confiance

Alors, pour désengorger ces centres médicaux et éviter de nouvelles situations à risques, le gouvernement catalan vient d'autoriser dès ce lundi 3 janvier la notification par téléphone des tests positifs aux pharmacies. Seuls les noms prénoms et marque du test seront demandés, sans preuve physique de leur positivité, et les pharmaciens pourront ainsi traiter les arrêts maladie et notifier officiellement leurs données aux autorités.

Consciente des risques qu'implique la seule parole du malade comme justificatif, la directrice de la Santé catalane a affirmé que cette mesure - provisoire - est basée sur la confiance entre usager et pharmacien.

