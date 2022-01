Suède: une femme en procès pour avoir encouragé le recrutement de son fils par l'EI

Photo prise dans le camp d'al-Hol géré par les Kurdes, qui abrite des proches présumés de combattants du groupe État islamique (EI), dans le gouvernorat de Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie, le 3 mars 2021. AFP - DELIL SOULEIMAN

C'est une première en Suède : une femme va être jugée pour avoir permis et encouragé le recrutement de son fils par le groupe terroriste État islamique (EI). Ce dernier était alors âgé de 12 ans, il a perdu la vie cinq ans plus tard alors qu'il se trouvait en Syrie. Revenue en Suède en décembre 2020, la femme âgée de 49 ans sera jugée pour crimes de guerre et violation du droit international.