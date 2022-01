Espagne: baisse historique du nombre de chômeurs en 2021

Ce mois de décembre en Espagne, le nombre de chômeurs a baissé de 77000, et le pays connait 10 mois consécutifs de baisse du chômage.

Une fois n’est pas coutume : l’Espagne, pays qui en général bat tous les records de chômage en Europe, connait de bonnes statistiques en la matière. Ce mois de décembre, le nombre de chômeurs a baissé de 77 000, et le pays connaît dix mois consécutifs de baisse du chômage. Soit près de 800 000 sans emploi de moins.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Trois millions de chômeurs pour une population active de 20 millions, cela peut paraître considérable, mais pour le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, c’est une victoire. En effet, cela constitue une chute importante du nombre de sans-emplois, moins 20% au cours de l’année 2021.

Bien sûr, on pourrait penser à un effet de récupération à la fin d’une nouvelle année de pandémie, mais c’est en réalité mieux que cela puisque, calculettes à la main, il y a 140 000 chômeurs de moins qu’en février 2020, date de l’irruption du coronavirus. Même le chômage des jeunes, avec 37,7%, soit le pire taux en Europe, connait un mois de décembre record et a connu une année 2021 qui invite à l’optimisme.

► À lire aussi : en Espagne, la semaine de quatre jours va être testée dans 200 entreprises volontaires

Trois régions génératrices d’emploi

On recrute principalement, et comme souvent, dans l’hôtellerie, mais aussi dans les activités de divertissement ou de loisir, et aussi dans les secteurs scientifiques ou artistiques.

Une bonne nouvelle pour un gouvernement qui s’apprête à réformer le marché du travail vers moins de précarité. Cette reprise de l’emploi atteste aussi ce qu’on savait déjà, à savoir qu’il y a trois grandes régions génératrices d’emploi en Espagne, la région de Madrid et les deux archipels des Canaries et des Baléares.

► À lire aussi : en Espagne, vers des embauches massives dans la fonction publique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne