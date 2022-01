Kazakhstan: la colère provoquée par la hausse des prix de l'énergie fait chuter le gouvernement

Le Kazakhstan est agité depuis plusieurs jours de manifestations dans le sud-est du pays, en raison de hausses des prix du gaz. En réponse aux manifestants, le président a limogé ce mercredi le gouvernement.

Jeu de chaises musicales au Kazakhstan. C'est le vice-Premier ministre Alikhan Smailov qui prend le poste de Premier ministre en remplacement d'Askar Mamin, démissionnaire, jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet, indique un arrêté publié sur le site internet présidentiel.

Hier mardi, le président Kassym-Jomart Tokaïev a décrété l'état d'urgence, à partir de ce mercredi 5 janvier et jusqu'au 19 janvier, dans la région pétrolifère de Mangystau et à Almaty (sud-est), la capitale économique, concernée par les troubles. Un couvre-feu sera instauré de 23H00 à 07H00.

Hier à Almaty, la police a fait usage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène pour disperser une manifestation contre la hausse des prix du gaz qui avait rassemblé plusieurs milliers de personnes. La police a dispersé aussi par des tirs les manifestants, rapportent des journalistes de l'AFP sur place. Les messageries WhatsApp, Telegram et Signal étaient inaccessibles dans la nuit.

Ces manifestations sont rares dans ce pays autoritaire. Pourtant les habitants de villes pétrolières de l'ouest du Kazakhstan, Janaozen et Aktau, manifestaient depuis dimanche 2 janvier contre la hausse des prix du gaz liquéfié, utilisé pour les véhicules, rapportait notre correspondant régional Régis Genté. La population craint notamment que la hausse des prix du gaz entraîne de la même manière les prix des denrées alimentaires alors que le pays subit déjà une forte inflation et un mauvais partage de la manne pétrolière et minière. Le Kazakhstan possède un quart des réserves planétaire d'uranium et fait partie des 20 premiers producteurs de pétrole au monde.

Il y a dix ans, à Janaozen, des manifestations liées aux conditions de vie des habitants s'étaient étendues sur des semaines avant que le pouvoir ne tire sur la foule, tuant 14 personnes, rappelait notre correspondant.

