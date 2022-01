Mouvement social au Kazakhstan: malgré la chute du gouvernement, les manifestants ne décolèrent pas

Kazakhstan, le 5 janvier 2022: à Almaty, des chars et des grenades assourdissantes contre les manifestants. Le mouvement de protestation a démarré dimanche 2 janvier avec pour détonateur la hausse des prix du gaz liquéfié. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Kazakhstan, les manifestations, qui durent depuis dimanche, prennent encore plus d’ampleur ce mercredi. Et ce, malgré la décision du président Kassym-Jomart Tokaïev de limoger le gouvernement et surtout de satisfaire la demande des protestataires de réduire le prix du gaz naturel compressé, dont le prix avait doublé au 1er janvier. Mais rien n’y fait, la protestation s’étend dans tout le pays, exprime des demandes politiques et devient plus violente.