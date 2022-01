Pologne : un scandale d’écoutes téléphoniques secoue la classe politique

Au moins un membre de l’opposition, un avocat et une procureure ont été espionnés à l’aide du logiciel Pegasus. Le chef de l’opposition Donald Tusk accuse le gouvernement conservateur d’en être à l’origine.

Avec notre correspondant à Varsovie, Damien Simonart

« C’est la plus grande, la plus profonde crise pour la démocratie depuis 1989 », affirme Donald Tusk à propos des écoutes téléphoniques. D’après Citizen Lab, l’organisme de cybersécurité de Toronto, le téléphone du directeur de campagne de la Coalition civique, le principal parti d’opposition polonais, a été hacké à au moins 33 reprises via le logiciel Pegasus. L’espionnage aurait duré six mois en 2019 au moment des élections européennes et législatives.

D’après l’agence Associated Press, deux autres figures de l’opposition au PiS, un avocat et une procureure, ont eux aussi fait l’objet d’écoutes. Le premier défend régulièrement les intérêts de la Coalition civique, la seconde critique ouvertement la réforme de la justice voulue par le PiS.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki rejette les accusations d’espionnage. Le fabricant israélien du logiciel Pegasus affirme pourtant qu’il ne vend son produit qu’à des gouvernements et à leurs services de renseignement.

Les smartphones infectés par Pegasus, un logiciel conçu et commercialisé par NSO Group, se transforment en dispositifs d'espionnage de poche, permettant à l'utilisateur de lire les messages de sa cible, de regarder ses photos, de suivre sa localisation et même d'allumer son appareil photo à son insu.

