L’Espagne reconnaît les animaux comme des «êtres vivants doués de sensibilité»

Un chat et un chien dans une poussette à Séville, le 19 juin 2021. © Thanassis Stavrakis/AP

Texte par : RFI

La loi qui modifie le statut juridique des animaux vient d’entrer en vigueur en Espagne. Dorénavant, un animal est un être qui ressent et qui est doté de sensibilité, et non plus un objet ou une chose.