Les commissaires européens reçus à l'Élysée pour inaugurer la présidence française de l'UE

Vingt-six des 27 commissaires européens dîneront à l’Élysée ce jeudi 6 janvier avec Emmanuel Macron. © REUTERS/Bernadett Szabo

Texte par : RFI

Si officiellement la France assure la présidence du Conseil de l’Union européenne depuis le 1er janvier, son mandat commence véritable ce jeudi soir avec la réception du Collège des commissaires européens. Vingt-six des 27 commissaires dîneront à l’Élysée avec Emmanuel Macron et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. L’occasion d’aborder les priorités de cette présidence alors que le chef de l'État se veut ambitieux et espère que ces six mois s’avèreront utile.